Киев, 13 ноября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Проведение реформ на Украине может замедлиться из-за выборов в 2019 года, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает 13 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно сообщению, украинская экономика будет расти, только если продолжится реформирование различных отраслей. ЕБРР отметил, что рост экономики на Украине хоть и продолжается, но остается «скромным». Также парламентские и президентские выборы в 2019 году могут дополнительно замедлить рост ВВП.

Среди других рисков замедления роста экономики: выплата долгов, эмиграция трудоспособного населения, замедление реформ госбанков и сектора энергетики.

Напомним, правительство Украины рассчитывает, что в 2019 году рост ВВП составит 3%.