Санкт-Петербург, 13 ноября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь Тальков

Известно, что уголовное производство по делу об убийстве Талькова было прекращено в марте 1993 года, так как обвиняемый — Валерий Шляфман — сумел скрыться от следствия.

Сперва потерпевшей по делу проходила мать Талькова, но она скончалась. Теперь же следствие признало потерпевшей вдову Талькова — Татьяну.

Напомним, что Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» при довольно странных обстоятельствах.