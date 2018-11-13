Киев, 13 ноября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет присоединяться к созданию автокефальной церкви на Украине, говорится в заявлении Собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября информационно-просветительским отделом Церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Согласно заявлению, УПЦ МП считает процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии Украине незаконным вмешательством Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви. В УПЦ МП также отметили, что создание автокефальной церкви лишь «усугубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины», а также «не принесет реального церковного единства».

Напомним, ранее Константинопольский патриархат одобрил раскол в православии, поддержав просьбу киевской хунты о создании на Украине автокефальной церкви.