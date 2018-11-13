Киев, 13 ноября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Киев настаивает на проведении в Минске внеочередного заседания трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) из-за выборов в Донецке и Луганске. Об этом 13 ноября написала в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«Цель псевдовыборов на оккупированных территориях одна — легитимизировать так называемые псевдореспублики… И поэтому Украина сегодня требует внеочередной встречи трехсторонней контактной группы в формате Украина — Россия — ОБСЕ. Марионеток мы туда не зовем. Уже есть ответ от представителя ОБСЕ, он готов немедленно созвать такое заседание. Единственная, кто молчит, — это традиционно РФ», — сказала Геращенко.

Она сообщила, что выборы в Донбассе направлены на срыв Минских соглашений и легитимизацию ДНР и ЛНР.

«Третье. Дискредитация нормандского формата и минского процесса. РФ стремится разорвать Минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс, потому что это означает окончание таких мучительных санкций. И, кстати, все конкуренты Порошенко в этом подпевают Москве, потому что обещают на следующий день после своей победы отменить минские соглашения, а значит — снять европейские санкции с РФ», — добавила Геращенко.

Кроме того, глава организации «Правое дело», политический эксперт Дмитрий Снегирёв также считает, что выборы в отельных регионах Донбасса направлены на легитимизацию ДНР и ЛНР. По его словам, своими действиями «Кремль обостряет ситуацию на Донбассе».

«Москва четко идет на обострение ситуации в Донбассе. Кремль не просто признает результаты незаконных выборов в ОРДЛО. Говорится о легитимизации псевдореспублик, их признание. Россия сделала первый шаг к их признанию, когда предложила пригласить на Совбез ООН представителей оккупационных администраций, когда рассматривали вопрос о незаконности выборов», — отметил Снегирёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Украины Петр Порошенко обвинил Кремль в «грубом нарушении Минских соглашений» из-за проведения выборов в Донецке и Луганске.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов в Народные советы. После подсчета бюллетеней ЦИК ДНР объявила победу Дениса Пушилина, который набрал около 61% голосов избирателей. При этом ЦИК ЛНР заявил о победе Леонида Пасечника, который после подсчета 96% бюллетеней получил примерно 68% голосов избирателей. Кроме того, в ДНР выбирали депутатов Народного собрания, куда прошли представители двух общественных движений: «Донецкая республика» (76%) и «Свободный Донбасс» (24%). В ЛНР — «Мир Луганщине» (74%) и «Луганский экономический союз» (25%).