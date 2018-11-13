Калининград, 13 ноября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В Калининградской области с января по сентябрь 2018 года сразу на 48%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилось количество ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, сообщила сегодня, 13 ноября, пресс-служба правительства Калининградской области. Такие данные появились после промежуточного подведения итогов проекта «Безопасный город» — сети из более тысячи стационарных видеокамер по всей области, нескольких мобильных терминалов и иных комплексов фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД.

Bidgee Дорожная камера

Система «Безопасный город» за 10 месяцев 2018 года принесла в казну области штрафов на общую сумму в 144 млн рублей. За весь 2017 год сумма штрафов составляла 119 млн рублей.

Систему продолжают развивать. В настоящее время проходят пуско-наладочные работы в 17 муниципальных образований Калининградской области.