Киев, 13 ноября, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Вмешательство Константинопольского патриарха Варфоломея, раскольников и властей Украины в религиозные вопросы являются незаконными, постановил 13 ноября собор епископов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Собор епископов подчеркивает, что Константинопольский патриарх Варфоломей игнорировал призывы украинских верующих канонической УПЦ прекратить узаконивание церковного раскола, легализуя неканонические структуры.

Создание так называемой автокефальной церкви на Украине является лишь предлогом для легализации раскола, отметили епископы УПЦ.

«С огорчением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей церкви до патриарха Варфоломея с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания», — указано в заявлении собора.

Как сообщало ИА REGNUM, одновременно с сомнительным постановлением о снятии анафемы РПЦ с так называемого «Киевского патриарха Филарета» (Денисенко) и прочих украинских раскольников Константинополь заявил о своих правах на церковные приходы Украины, отозвав письмо 1686 года, передающее патриарху Московскому права на назначение Киевских митрополитов.

Напомним, 15 октября Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включающей в себя также Белоруссию и Украину.