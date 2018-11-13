Киев, 13 ноября, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с Собором епископов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), говорится в заявлении Собора, опубликованном 13 ноября информационно-просветительским отделом УПЦ МП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса (УПЦ, религия, православие, украина, Порошенко, Киевский)

Согласно заявлению, встреча между президентом Украины и епископатом УПЦ МП была запланирована на 13 ноября по инициативе Порошенко в центре «Украинский дом». Однако в ту же дату епископат собрался в Киево-Печерской лавре на экстренное заседание.

После обсуждения таких вопросов, как состояние церковно-государственных отношений и публичные заявления руководителей Украины против УПЦ МП, Собор епископов сообщил Порошенко о переносе встречи с ним из «Украинского дома» в лавру. Порошенко от встречи отказался.

Напомним, киевская хунта желает упразднить УПЦ МП, чтобы вместо нее сделать «Украинскую автокефальную церковь», что является расколом в православии.