Челябинск, 13 ноября, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Четверо жителей Челябинска осуждены за организацию деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участие в ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Приговор вынес Приволжский окружной военный суд. В ходе следствия и суда было установлено, что четверо граждан были активными членами одной из международных террористических организаций и вовлекали в неё новых стороннико.

Организатор такой противоправной деятельности был приговорён к 16 годам строгого режима. Его подельники получили общий режим: от 6 до 6,5 лет.

Отметим, в России это далеко не первый суд над участниками международных террористических организаций. Буквально в конце октября прозвучал приговор в Ростовской области. Там были осуждены двое членов этой же организации. А ещё раньше восемь её членов были осуждены в Петербурге.