Ереван, 13 ноября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении считает «некорректным» заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Армении и тот факт, что руководитель государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представил подробности закрытого обсуждения на саммите блока послу Азербайджана — государства, не являющегося членом ОДКБ.

mfa.am Анна Нагдалян

12 ноября, принимая посла Азербайджана в Белоруссии, Лукашенко сообщил, что на пост генерального секретаря ОДКБ у Минска есть три кандидатуры, а также заявил: «Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?»

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня, 13 ноября, прокомментировала беседу президента Белоруссии с послом Азербайджана.

«Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждения проблем коллективной безопасности с участием шести государств-членов. Естественно, эта ситуация показывает, что в рамках ОДКБ все еще существует необходимость в обсуждении подобных развитий. Это показывает, что внутри ОДКБ есть проблемы, которые должны быть решены. И что касается этой ситуации, то должна отметить, что это, в конце концов, некорректно», — заявила Нагдалян.

«Армения председательствовала в ОДКБ в 2015—2016 годах. Это считается одним из наиболее успешных председательств Армении в международных структурах. Это можно считать наилучшим ответом любым обсуждениям по поводу председательства Армении», — также сказала представитель МИД Армении в ответ на сомнения в возможностях страны, добавив, что у Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генерального секретаря.