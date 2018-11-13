Москва, 13 ноября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата показали, что не намерены выносить свою веру на аукцион. Об этом 13 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Араик Степанян.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Испуг

«Оказалось, что каноническая Украинская православная церковь, её прихожане оказались очень стойкими в своей вере, и они не выносят свою веру на аукцион, — констатировал он. — Раскол очевиден, но вопрос в том, приведёт ли этот раскол к братоубийственной войне, которую уже будет не остановить. Авторы того сценария, который сегодня воплощается на Украине, ожидают именно этого, и они ищут того, кто положит этому начало. Порошенко испугался. Он хотел вовлечь Украинскую православную церковь в свою авантюру, но понял, что [митрополит] Онуфрий (глава канонической Украинской православной церкви — прим. ИА REGNUM ) на это не пойдёт».

Напомним, что поводом для этого комментария стала новость о том, что президент Украины Пётр Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической Украинской православной церкви.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в актовом зале Киево-Печерской лавры президент Украины Пётр Порошенко должен был встретиться с руководством УПЦ Московского патриархата. Предполагалось, что речь пойдёт о поддержке создаваемой на Украине поместной церкви.