Ярославль, 13 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Жители Ярославской области будут платить за вывоз мусора не только по месту проживания, но и по факту владения какой-либо жилой недвижимостью. Об этом 13 ноября на комиссии по ЖКХ в муниципалитете заявил заместитель директора филиала «Ярославский» ООО «Хартия» Александр Фомин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Мусоровоз

Представитель «Хартии» сослался на постановление правительства России №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Поскольку вывоз мусора стал коммунальной услугой, то в отношении него действуют те же правила, что и, например, по отоплению.

«При наличии зарегистрированных граждан в жилом помещении оплата берется с количества зарегистрированных. Если зарегистрированных нет, оплата начисляется по количеству собственников», — сказал представитель «Хартии» Александр Фомин.

Депутаты привели пример семьи, которая прописана в одной квартире и одновременно владеет в долях другой, где никто не живет. В ответ Александр Фомин заявил, что все собственники в этом случае оплатят вывоз мусора два раза. Если же у человека три квартиры, он будет платить за все три и так далее. То же правило действует в отношении жилых домов, а вскоре распространится и на садоводческие товарищества. При этом никакие доказательства по поводу непроживания в объекте недвижимости, где никто не прописан, «Хартия» принимать не собирается.

«То, что касается собственников жилых помещений, то по этой категории не предусмотрены перерасчеты и никаких актов осмотра жилых помещений на предмет фактического их нахождения там, по этому вопросу было получена устная информация и комментарий департамента госжилнадзора», — заявила представитель «Хартии» Любовь Новоселова.

Депутаты попытались с этим не согласиться.

«Законодатель привязывает коммунальную услугу к человеку. Базой для начисления коммунальной услуги является человек. Человек как сколько-то воды в месяц проливает, так столько-то он и вырабатывает мусора. Вы же сейчас читаете закон и говорите, что база для начисления коммунальной услуги зависит не от человека, а от того, сколько у него объектов недвижимости оформлено. Многодетная семья, пять человек, и у нее квартира, квартира и дом в деревне, и они будут платить за 15 человек. Люди не верят, что законодатель такое установил», — сказал депутат муниципалитета Олег Ненилин.

Но в «Хартии» уверены — именно это законодатель и предполагает. В итоге депутаты решили потребовать разъяснений у Министерства строительства России.