Аддис-Абеба, 13 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Власти Эфиопии продолжили аресты высокопоставленных военных и чиновников в рамках масштабного расследования коррупции, нарушений прав человека и покушения на премьер-министра Абия Ахмеда, 13 ноября передает агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Арест

Во вторник 13 ноября стало известно об аресте вблизи границы с Суданом бригадного генерала Кинфе Дагне — высокопоставленного руководителя государственной промышленной группы METEC.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября власти Эфиопии арестовали более 60 высокопоставленных военных, чиновников и представителей бизнеса по обвинениям в коррупции и нарушениях прав человека.

По словам генерального прокурора Эфиопии Берхану Цегайе, некоторые задержанные были причастны к теракту против премьер-министра Ахмеда в июне текущего года.

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