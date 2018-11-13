Мадрид, 13 ноября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Глава испанского правительства Педро Санчес посоветовал британскому премьер-министру Терезе Мэй провести повторный референдум, чтобы Соединенное Королевство могло вернуться в состав Европейского союза в будущем — уже после того, как произойдет официальный разрыв нынешних отношений, намеченный на декабрь. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает испанское издание El Mundo.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

«Если бы я был Терезой Мэй, я без колебаний организовал бы второй референдум», — высказал Санчес свое мнение в ходе интервью журналу Político в правительственном дворце Монклоа. «Я предпочел бы, чтобы британские власти устроили повторный референдум. Я не имею в виду сейчас, но в будущем — в такой форме, чтобы можно было вернуться в Евросоюз. Организованный иначе [референдум], но о возвращении в ЕС», — уточнил испанский лидер.

Охарактеризовав Соединенное Королевство как «чудесную страну», глава правительства Испании пожаловался на то, что выход Лондона из общеевропейского проекта станет «большой потерей» для обеих сторон. Он также сообщил о своей вере в то, что решение британцев может быть «пересмотрено» со временем. По мнению Педро Санчеса, Лондон оказывал «положительное влияние» на совместное развитие европейских стран, но теперь он ступил на путь «зацикливания на себе», а это не приведет ни к чему хорошему ни для Британии, ни для Европы.

Что бы ни случилось в будущем, подчеркнул глава испанского правительства в ходе интервью, европейско-британские переговоры должны увенчаться соглашением «настолько прагматичным, насколько это возможно», в котором приоритетными будут общие интересы стран Европейского союза. Санчес также заверил, что рассчитывает на заключение этого двустороннего пакта в декабре. «Мы сейчас ближе к соглашению, чем три недели назад, и потому надеемся, что сможем достичь договоренности в декабре», — отметил испанский премьер-министр.

В заключение Педро Санчес поблагодарил Терезу Мэй за обещание гарантировать права испанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, данное правительством Британии. В свою очередь, он заявил о готовности испанского правительства сделать то же самое для 300 тысяч британцев, которые в настоящий момент проживают в Испании.

Главное препятствие на пути к соглашению Лондона и Брюсселя — это по-прежнему поиск решения, позволяющего избежать повторного возникновения реальной и жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Этот вопрос является столь насущным из-за опасений подвергнуть риску Соглашение страстной пятницы.

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Евросоюз требует наличия чрезвычайного плана («бэкстопа» на языке местных жителей) для Ульстера на случай отсутствия договоренности, которая позволила бы сделать границу более «мягкой» в будущем. Однако Соединенное королевство хочет ограничить этот план своими временными рамками, а также иметь возможность отменить его в одностороннем порядке, что не нравится европейцам.

Напомним, что между Великобританией и Испанией до сих пор не урегулирован вопрос с Гибралтаром. Испания считает эту часть Пиренейского полуострова своей территорией, а Великобритания — своей.