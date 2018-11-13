Рим, 13 ноября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что шансы на урегулирование конфликта в Ливии есть. Об этом Медведев заявил сегодня, 13 ноября, на конференции по ливийскому урегулированию в итальянском городе Палермо.

Sketchport.com Никогда больше

По словам Медведева, только благодаря взаимным компромиссам возможно мирное урегулирование в Ливии. Он подчеркнул, что никто не хочет допустить новых трагедий, а значит шансы для мирного урегулирования есть.

Медведев также заявил, что «ливийский сценарий» не должен повториться в другой стране.

Стоит отметить, что интервенция военного блока НАТО в Ливию, которая и привела к обрушению этого государства, была осуществлена в 2011 году, в том числе и с согласия Медведева, который тогда занимал пост президента России.

Ливийские правительственные силы, контролируемые Муаммаром Каддафи и его старшим сыном Саифом аль-Исламом вели успешное наступление против отрядов боевиков, которые базировались в Бенгази. В этот момент Совет Безопасности ООН при поддержке России принял резолюцию о мерах по защите гражданского населения Ливии, которая в том числе включала создание бесполётной зоны (это при том, что у Каддафи не было существенных военно-воздушных сил).

Как только бесполётная зона была введена, в небе над Ливией появились боевые самолеты НАТО, которые разбомбили наступающие колонны ливийских правительственных сил и остановили наступление Каддафи. Кортеж главы Ливийской Джамахирии был также разбомблен авиацией НАТО, а Каддафи был добит подоспевшими боевиками. После этого ливийская государственность рухнула, и страна погрузилась в кровавый хаос гражданской войны.

«Мы помним, как принималась резолюции. Я тогда принимал известные решения, в том числе о введении оружейного эмбарго и об установлении бесполётной зоны над Ливией. Утверждалось, что эти решения должны помочь остановить насилие, что они создадут условия для развития. Но, к сожалению, всё это оказалось невыполненным. Результаты очевидны на сегодняшний день — к чему мы все пришли», — сказал сегодня Медведев журналистам.