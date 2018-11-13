Киев, 13 ноября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Украинская прокуратура оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР) составила списки лиц, организовывавших выборы в республике, а также присутствовавших на выборах в качестве наблюдателей, сообщает 13 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Согласно сообщению, в черный список прокуратуры попали лица, которые организовывали выборы в ЛНР, финансировали их, участвовали в них в качестве кандидатов и наблюдателей от других государств. Украинская прокуратура отмечает, что всем лицам из черного списка грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, несмотря на заявления Киева о том, что ДНР и ЛНР должны снова стать частью Украины, реальной политики по интеграции республик киевская хунта не проводит.