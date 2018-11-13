Кривой Рог, Украина, 13 ноября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ, подчинена правительству Украины) выразила обеспокоенность срывом отопительного сезона в гг. Кривой Рог и Херсон госпредприятиями АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ». Соответствующее заявление размещено 13 ноября на странице НКРЭКУ в Фейсбуке.

rhodesj Газовая конфорка

«НКРЭКУ обеспокоена неудовлетворительной организацией начала отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон. Такая ситуация вызвана тем, что производители тепловой энергии АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ» остаются без газоснабжения, что делает невозможным обеспечение теплом домов жителей г. Кривой Рог и г. Херсон», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, «Нафтогаз» отказался поставлять газ на «Криворожскую теплоцентраль» и «Херсонскую ТЭЦ», поскольку они имеют долги за ранее поставленные объемы газа и не согласовали график погашения имеющейся задолженности.

«В связи с отсутствием поданных НАК «Нафтогаз Украины» номинаций, Операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям. Подобной ситуации можно было избежать при подготовке к отопительному сезону за счет своевременного и слаженного взаимодействия теплоснабжающих предприятий, органов местной власти с НАК «Нафтогаз Украины» и операторами газораспределительных систем», — пояснили в НКРЭКУ.

В свою очередь политолог Виталий Бала упрекнул власти в поиске виновных. Он также назвал «моральными уродами», тех кто блокирует запуск отопления в жилых домах.

«Гораздо легче и проще назвать виновников, чем реально найти их. Об украинских города, которым не поставляют газ и люди там мерзнут. 1. Очень надеюсь, что газ, пока пишу, уже поставляют. 2. Если же не приняли решение о поставках газа, то все, кто мог принять такое решение, несмотря на задолженность, должны быть названы по фамилиям, чтобы Украина знали этих моральных уродов. 3. В отношении задолженности также не все понятно, по идее ее не должно быть, поскольку кто не может платить должен получать субсидии», — написал Бала в Фейсбуке.

Ранее горсовет Херсона обвинил Киев в «самоустранении» от принятия необходимых управленческих решений, которые привели к срыву отопительного сезона в городе.

В горсовете напомнили, что Херсонская ТЭЦ является государственным предприятием (в управлении Фонда госимущества Украины). При этом правительство вовремя не назначило руководство ТЭЦ. Кроме того, власти Херсона заявили, что сложившаяся ситуация вызвала «значительную социальную напряженность среди населения города, что вызывает недоверие к органам власти».

Напомним, АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ» находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины. В январе 2018 года ФГИ включил указанные объекты в список предприятий, подлежащих приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев сорвал запуск отопительного сезона в городах Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка. Несмотря на похолодание населенные пункты остается без отопления. 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали.

По данным пресс-службы «Криворожгаза», в заложниках удерживаются технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.