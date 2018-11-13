Лондон, 13 ноября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Правительство Великобритании надеется на заключение сделки с Брюсселем по Brexit в течение одного или двух дней, 13 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам министра Дэвида Лидингтона, стороны «почти» одобрили соглашение, и правительство ожидает подписания в течение 24−48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о подписании соглашения по Brexit «в ближайшие дни».

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