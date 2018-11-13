Хомс, Сирия, 13 ноября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В сирийском городе Хомс взорван пассажирский автобус, сообщает 13 ноября РИА Новости со ссылкой на муниципалитет Хомса.

Krish Dulal Автобус после взрыва

По предварительным данным, от взрыва пострадало восемь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что автобус был взорван в квартале Аз-Захра, где проживают преимущественно алавиты и мусульмане-шииты. Ранее этот квартал наиболее часто подвергался обстрелам и нападениям террористов.

Ответственность за этот взрыв пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.