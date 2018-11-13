Волгоград, 13 ноября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. На волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» 13 ноября восстановлено производство, которое было приостановлено после признания завода банкротом. Как сообщил ТАСС, на предприятии запустили электросталеплавильный цех №2 и электросталеплавильную печь №6, от которых зависит все производство.

Alexxx1979 Металлургический комбинат «Красный Октябрь»

«Сегодня в 8 утра включили печь, прокатные станы, и в ближайшие 30 минут печь даст первую плавку после простоя в течение трех суток. Работа комбината была приостановлена в связи с банкротством, сегодня работа полностью возобновлена во всех цехах», — цитирует издание директора по производству Сергея Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд признал комбинат «Красный Октябрь» банкротом. До 1 декабря региональные власти должны подготовить поэтапный план спасения предприятия. Сейчас на комбинате, который был основан в 1897 году и который сейчас является крупнейшим производителем специальных марок стали, работают 3,5 тыс. человек.