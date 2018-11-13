Железногорск, Курская область, 13 ноября, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В Курской области сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в поисках пропавшего школьника из Железногорска, подозревают в преступной халатности. Как сообщил портал «Эхо недели», возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

«Следственным управлением Следственного комитета по Курской области по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов внутренних дел своих обязанностей по установлению местонахождения пропавшего без вести Д. возбуждено уголовное дело по признаками состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса», — сообщил начальник управления региональной прокуратуры по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Карпенко.

В рамках уголовного дела работе полицейских будет дана оценка. В случае, если ненадлежащее исполнение должностных обязанностей будет доказано, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Железногорске после уроков пропал семилетний школьник. Его искали в течение недели по всему Черноземью и нашли 30 октября — мёртвым, в 20 километрах от города. В убийстве подозревается 39-летний сосед погибшего по подъезду.

Изначально следствие выдвинуло версию, что мужчина заманил школьника в свою квартиру, надругался и убил, а затем вывез тело в село Трояново, где у него была дача. Однако на похоронах ребёнка стало известно, что мальчик был убит только на третий день после похищения, а всё время после своей пропажи находился в квартире подозреваемого. Полиция обходила всех жильцов, но не нашла пропавшего мальчика.