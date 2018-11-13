Грозный, 13 ноября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Чечне отключены от электропитания около 97 тыс. человек. Все они жители Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. Без света абоненты остались из-за плановых ремонтных работ, которые проводят на воздушной линии 110 кВ «Плиево — Самашки» специалисты «Чеченэнерго», пишет ИА «Чечня сегодня».

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Энергетики получили заявку на неотложный ремонт. Для безопасности граждан абоненты двух районов были отключены от энергоснабжения. При этом отключение, как подчеркнули в компании, согласовано с правительством Чеченской Республики.

Полное завершение работ должно быть осуществлено к 16:00. Однако, по данным специалистов компании, выполнение ремонта было завершено досрочно.

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Напомним, в Чечне отключение потребителей от электроснабжения производится также из-за долгов абонентов. Так, в ноябре 2018 года в Грозном рискуют остаться без света почти 2,4 тысяч абонентов-физических лиц, общая задолженность которых превысила 38 млн рублей.