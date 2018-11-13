Екатеринбург, 13 ноября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Решение оплатить вывоз мусора через бюджет Екатеринбурга — «один из вариантов», но далеко не единственный. Способ победы над мусорным коллапсом предложил председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александр Колесников в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Депутат прокомментировал предложение мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Глава города предложил вначале покрыть финансовый дефицит из городского бюджета, а потом уже взыскать деньги с регоператора. «Это как один из вариантов решения, если бюджет может себе это позволить», — заметил Колесников.

«Но я все-таки думаю, что до этого не дойдёт, что ситуация утрясется», — заявил глава комиссии. По мнению депутата, региональным операторам по вывозу мусора нужно «договориться». «Я знаю из своей практики, что несмотря на решение суда могут заключаться в том числе и мировые соглашения, даже на стадии исполнительного производства», — уверен Колесников.

Есть еще и вариант со взятием займа администрацией города. Можно кредит взять, оплатить дефицит, а потом взыскать сумму с регоператора, предложил депутат.

Напомним, в октябре 2018 года свердловский Арбитражный суд запретил областному оператору «Спецавтобаза» заключать договоры с клиентами на вывоз мусора. Это было сделано с целью обеспечения иска по заявлению тюменской «Компании Рифей», которая будет регоператором на севере Свердловской области. Следующее заседание по делу запланировано на 26 ноября.