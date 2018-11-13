Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. На Ростовскую область идёт сильный снегопад. В связи с этим региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает ИА REGNUM 13 ноября.

Цитата из х/ф «Метель». Реж. Владимир Басов. 1964. СССР Весь в снегу

«В ближайшие 2−4 часа и до конца суток 13 ноября, ночью и утром 14 ноября по Ростовской области количество осадков достигнет критерия опасное явление — очень сильный снег», — уточнили в ведомстве.

Спасатели советуют жителям Донского региона воздержаться от поездок, так как движение на транспортных артериях затруднено. Если всё-таки избежать поездки не удалось, что необходимо предельно внимательными — на дорогах плохая видимость.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за снегопада парализована часть трассы М-4 «Дон». Из-за неблагоприятных метеоусловий движение пассажирского транспорта приостановлено.