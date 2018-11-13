Москва, 13 ноября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Законопроекты, предполагающие декриминализацию ст.282 Уголовного кодекса, комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября. Инициативы предложены президентом РФ и предполагает декриминализацию статьи «за экстремизм», смягчая санкции за репост и лайк.

Лайк

«С учетом обилия информации и скорости ее распространения в социальных сетях, сложилась практика привлечения к уголовной ответственности за так называемые «лайки» и «репосты», которые фактически не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства», — указал глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается частично перевести ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

Согласно законопроектам, если такое деяние совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, то уголовная ответственность исключается, а устанавливается административная ответственность. Наказание предусматривается: в отношении граждан — в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток; в отношении юридических лиц — штраф от 250 до 500 тыс. рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с последующим рассмотрением судами.

Если же лицо, привлечённое к административной ответственности, в течение одного года совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность.

В случае совершения вышеуказанного деяния организованной группой, либо с применением насилия, с угрозой его применения, либо с использованием служебного положения уголовная ответственность наступит даже при первоначальном правонарушении.

Нормы будут иметь обратную силу — существующие уголовные дела будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены.