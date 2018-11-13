Марсель, Франция, 13 ноября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Обыски были проведены в мэрии Марселя в рамках расследования дела о погибших при обрушении двух зданий в центре города 5 ноября 2018 года, сообщает 13 ноября Le Figaro.

x1klima Марсель

Следователи также «совершили налет» на штаб-квартиру социального арендодателя «Marseille Habitat».

Известно, что «Marseille Habitat» приобрел один из ветхих домов, который считался пустым и был обнесен стеной. Здание постепенно пришло в негодность, что, возможно, привело к краху соседнего дома. Однако жилое здание также имело ряд недочетов, поскольку жители дома жаловались на потрескавшиеся стены и двери, которые перекосились и перестали закрываться.

Сообщается, что в течение нескольких недель следствие должно определить точные причины трагедии и установить возможных виновных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обрушения двух ветхих зданий в Марселе, в результате чего погибли 8 человек, мэрия города объявила, что возьмет на себя заботу о 187 семьях, разместив их в отелях города.