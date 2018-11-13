Киев, 13 ноября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Коррупция ежегодно обходится Украине в 2% ВВП, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман во время презентации экономического обзора Europe's Economic Outlook, сообщило 13 ноября информационное агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Наша оценка стоимости коррупции заключается в том, что она снижает ВВП примерно на 2% в год, если сравнивать с европейскими странами», — считает Люнгман.

Он также отметил, что снижение украинской коррупции до среднеевропейского уровня позволило бы экономике страны расти не по 3%, а по 5% ВВП в год.

Напомним, в начале ноября национальный банк Украины (НБУ) сообщил о замедлении роста экономики страны с 3,8% до 3,1%. В НБУ прогнозируют рост ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,8%, хотя в МВФ менее оптимистичны — 2,7%.

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