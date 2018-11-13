Вашингтон, 13 ноября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Международное информационное агентство ScienceDaily 12 ноября сообщило об успешном этапе совместной работы ученых из американского колледжа Penn State Behrend (Пенсильвания) и Тебризского университета Ирана.

John_Straka Ветряк электрогенератора

Исследователи сосредоточились на совершенствовании алгоритма метода BBO, Biogeographical Based Optimiztion, разработанный для оптимизации работы ветровых электростанций. Производительность ВЭС зачастую оказывается ниже расчетных, поскольку компании, строящие их, учитывают не все факторы, влияющие на их работу, считая основным фактором установку ВЭС в местах с наиболее сильными и постоянными ветрами. Но необходимо учитывать расстояние между турбинами — их лопасти создают сопротивление, снижающее скорость ветра, в результате производительность первого ряда турбин оказывается расчетной, всех остальных — ниже. Кроме того, необходимо учитывать рельеф местности, объем растительности, колебания температур и целый ряд других показателей.

По словам ведущего научного сотрудника, доцента Penn State Behrend Мохаммад Расули, их группе удалось модернизировать ВВО, включив в алгоритмы расчета дополнительные переменные. «Это более реалистичный подход к оптимизации по сравнению с упрощенными методами, используемыми в настоящее время», — отмечает Расули. — Благодаря использованию большего количества сведений, таких как метеорологические данные, информация об изготовителе и другие, проектировщики смогут создавать гораздо более эффективные ветропарки».

За последние несколько лет это единственное сообщение о совместной работе ученых США и Ирана.