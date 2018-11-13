Астана, 13 ноября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, сообщили 13 ноября в пресс-службе администрации глав Казахстана.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев с экс-Президентом Афганистана Хамидом Карзаем

Встреча состоялась после завершения заседания Астанинского клуба. В ходе беседы стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, в том числе примирение конфликтующих сторон в афганском конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 ноября состоялось заседание Астанинского клуба, в котором приняли участие мировые эксперты, главы аналитических центров и политики. Участники мероприятия обсудили глобальные тенденции и наметили пути решения наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир.