Париж, 13 ноября, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Могилу французского маршала Первой мировой войны Анри Филиппа Петена осквернили неизвестные. Об этом сообщает портал France Info.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Упавший крест

Вандалы надругались над могилой 11 ноября, когда Франция отмечала столетие окончания Первой мировой войны, однако о происшествии стало известно позднее. Хулиганы вырвали из могилы крест и изрисовали надгробие.

Местные власти отмечают, что могилу Петена разоряют регулярно, раз в полгода или год. Полиция расследует случай вандализма.

Маршал Петен был выдающимся военачальником Первой мировой войны. Так, с его именем связывают победу в Верденском сражении в 2016 году. Вместе с тем в 1940—1944 годах маршал возглавлял коллаборационистское правительство Франции, известное как «режим Виши».

По окончании Второй мировой войны он был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях и приговорен к смертной казни. Приговор был заменен пожизненным лишением свободы.

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