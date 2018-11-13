Гуково, Ростовская область, 13 ноября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Ростовской области шахтёры обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» вновь заявили о себе. Горняки из Гуково требуют от властей положенного им гуманитарного угля. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы угледобытчиков Валерий Дьяконов, топлива не хватает частному сектору, в котором проживает около 150 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

«Власти отчитались о выдаче 910 тонн угля, но на самом деле мы получили только 610 тонн. Нам привозили после этого горные породы, но мы отказались от этого пайка, так как надо быть дилетантом, чтобы этим углём топить печь», — отметил собеседник агентства.

По словам Дьяконова, шахтёры согласились даже принять по 2 тонны угля для того, чтобы кое-как перезимовать, вместо нормы в 5 тонн.

«В настоящее время инициативная группа направила обращение местным властям и прокурору с просьбой об организации встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым или его заместителями по данному вопросу. Теперь мы находимся в ожидании встречи или очередного письменного ответа», — сказал Дьяконов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016—2017 годах в Ростовской области бывшим работникам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» помогали углём товарищи по цеху, выделяя топливо не безвозмездной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сошёл на нет трудовой конфликт, который продолжался с февраля 2016 года. Шахтёрам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» было выплачено свыше 310 млн рублей. Задолженность по зарплате была погашена более чем перед 3 тыс. работников предприятия. Что касается реализации имущества компании «Кингкоул», то о реализации выставленных на торги шахт не сообщается.