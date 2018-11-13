Москва, 13 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев могут одновременно выезжать за рубеж, так как современные технологии позволяют им всегда быть в курсе дел. Об этом заявил во вторник, 13 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы живем в век коммуникации, в век связи», — отметил представитель Кремля.

По его словам, президент и премьер-министр страны благодаря «современным спутниковым и иным средствам коммуникации» могут исполнять свои «обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся».

Песков также добавил, что в Кремле стараются не допускать одновременного отсутствия в стране первых лиц государства при планировании их поездок.

Напомним, глава РФ Владимир Путин в настоящее время находится с визитом в Сингапуре, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев — в Палермо.

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