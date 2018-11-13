Ставрополь, 13 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. По факту производства более 17 млн бутылок контрафактной минеральной воды «Ессентуки №17» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

(сс) AlixSaz Ессентуки. Галерея над источником №17

По данным следствия, организованную группу по производству и продаже контрафактной продукции создал представитель учредителей ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А». В указанную группу вошли директор и другие работники предприятия, сообщили в ведомстве.

«Подозреваемые для производства продукции использовали минеральную воду, добываемую не на территории Ессентукского месторождения, при этом маркируя наименование места происхождения товара «Ессентуки №17», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с января 2016 по июнь 2018 года подозреваемые продали в торговые сети более 17 млн бутылок контрафактной воды. В ведомстве добавили, что в результате деятельности подозреваемых правообладателю марки «Ессентуки №17» причинен ущерб более 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, факт торговли поддельной минеральной водой «Ессентуки» был выявлен на Ставрополье еще в августе. Производителем контрафакта оказался «Завод минеральных вод «Октябрь-А».

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