Вашингтон, 13 ноября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 13 ноября, что без прихода американской армии во Францию после открытия второго фронта против нацистской Германии в стране начали учить немецкий язык.

Иван Шилов ИА REGNUM США

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter в ответ на то, что ранее глава Елисейского дворца призвал ЕС создавать собственную армию для защиты не только от России и Китая, но и от США.

«Эммануэль Макрон предложил построить собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но в Первую и Вторую мировую это [страной-агрессором] была Германия», — напомнил Трамп французскому коллеге.

«Это тогда получилось у Франции? Они уже начинали учить немецкий в Париже, перед тем, как пришли США», — добавил президент США, призвав Макрона «заплатить за НАТО».

Напомним, ранее Трамп вернулся из Парижа, где он принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

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