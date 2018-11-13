Москва, 13 ноября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Налоговая нагрузка на граждан РФ продолжает расти. Об этом 13 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

«Очень часто, вернее всегда, члены правительства не живут жизнью обычных людей и не видят последствий всех тех решений, которые правительство и Госдума РФ принимают, — сказал Шмаков. — Все это сказывается на самочувствии и, самое главное, на обязательных платах людей. Налоги за последнее время достаточно резко возросли. В частности потому, что перешли на исчисление налога по кадастровой стоимости недвижимости, земли и так далее. Налоги за квартиру выросли. Возросли платежи за ЖКХ, за мусор, в несколько раз повышается плата за вывоз ТБО. Сейчас уже больше 50% граждан РФ имеют автомобили, и сейчас идёт бесконтрольный сбор штрафов, которые выписывают автоматические камеры, которые нигде не протестированы, что они действительно правильно измеряют скорость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться с реальным состоянием дел в сфере фискальной и квазифискальной нагрузки на население страны.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растёт фискальная и квазифискальная нагрузка на население», — сказал Путин и поручил премьер-министру РФ «с коллегами» провести анализ реальной ситуации.

Также отметим, что 9 ноября стало известно, что российский президент Владимир Путин принял предложение главы Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаила Шмакова принять участие в работе совета по реформированию обязательного социального страхования.