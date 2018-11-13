Санкт-Петербург, 13 ноября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В этом году в северной столице прошли уже вторые по счёту арифметические игры для детей ExpoOlimpia. Формат игровой олимпиады с лояльными правилами хорошо зарекомендовал себя в прошлом году, в этому году вызвал большой ажиотаж.
Анатолий Климов ИА REGNUM
Вместе мы сила
Анатолий Климов ИА REGNUM
Следуй за стрелкой
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Главный зал для проведения игр
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Через считанные минуты начнутся игры
Анатолий Климов ИА REGNUM
Ответ найден!
Анатолий Климов ИА REGNUM
Где формула?
Анатолий Климов ИА REGNUM
Сосредоточен и спокоен
Анатолий Климов ИА REGNUM
Нано-технологии, за ними будущее
Юлия Куница ИА REGNUM
Научное шоу ждет добровольца
Арифметические Игры — это турнир по арифметике для школьников с первого по четвёртый класс, где за каждое решенное задание участник получает баллы. Чем сложнее задание, тем больше баллов получает участник. Но при этом каждый участник самостоятельно выбирает уровень сложности своих заданий. Заработанные баллы маленькие участники могли потратить на выставке, где для них были организованы мастер-классы, игры и выставки. Все участники получили медали и подарки на церемонии награждения.
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Решение трудной задачи
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
4 олимпика за возможность смоделировать мышь-манипулятор
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Время вышло!
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Решает последний пример
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Последние минуты — задания нарасхват
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Столбики
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Значки игр
Алиса Канатбекова ИА REGNUM
ExpoOlimpia
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Участники выбирают задания — они могут быть легкие и более сложные
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Катапульта
Анатолий Климов ИА REGNUM
Всегда на страже
Анатолий Климов ИА REGNUM
Колизей
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Робо-футбол
Надежда Зюхина ИА REGNUM
В ожидании результатов
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Строительство замка
Для родителей также были организованы образовательные лекции от специалистов в области образования. Кроме того, родители могли получить статистику успехов ребёнка на турнире и рекомендации экспертов.
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Печенье и чай на перекус
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Родители ждут детей с соревнований
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Марк Башмаков, математик, педагог, автор учебников и пособий для школьников, доктор физико-математических наук, профессор
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Лекцию для родителей читает Георгий Вольфсон — Преподаватель математики высшей категории
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Награждение участников
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Фото на память
Айгуль Надыргулова ИА REGNUM
Последние наставления от родителей
Маленькие участники игр смогли не только принять участие в олимпиаде, но и познакомиться, получить новые знания, и, возможно, обрести друзей. Участники школы фотостажировок PHINT посетили событие и показали лучшие моменты игр.
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Мыльная радость от мастерской добрых праздников
Надежда Зюхина ИА REGNUM
Мастер-класс по морским узлам от Академии парусного спорта яхт-клуба