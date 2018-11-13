Санкт-Петербург, 13 ноября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В этом году в северной столице прошли уже вторые по счёту арифметические игры для детей ExpoOlimpia. Формат игровой олимпиады с лояльными правилами хорошо зарекомендовал себя в прошлом году, в этому году вызвал большой ажиотаж.

Анатолий Климов ИА REGNUM Вместе мы сила

Анатолий Климов ИА REGNUM Следуй за стрелкой

Надежда Зюхина ИА REGNUM Главный зал для проведения игр

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Через считанные минуты начнутся игры

Анатолий Климов ИА REGNUM Ответ найден!

Анатолий Климов ИА REGNUM Где формула?

Анатолий Климов ИА REGNUM Сосредоточен и спокоен

Анатолий Климов ИА REGNUM Нано-технологии, за ними будущее

Юлия Куница ИА REGNUM Научное шоу ждет добровольца

Арифметические Игры — это турнир по арифметике для школьников с первого по четвёртый класс, где за каждое решенное задание участник получает баллы. Чем сложнее задание, тем больше баллов получает участник. Но при этом каждый участник самостоятельно выбирает уровень сложности своих заданий. Заработанные баллы маленькие участники могли потратить на выставке, где для них были организованы мастер-классы, игры и выставки. Все участники получили медали и подарки на церемонии награждения.

Надежда Зюхина ИА REGNUM Решение трудной задачи

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM 4 олимпика за возможность смоделировать мышь-манипулятор

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Время вышло!

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Решает последний пример

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Последние минуты — задания нарасхват

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Столбики

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Значки игр

Алиса Канатбекова ИА REGNUM ExpoOlimpia

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Участники выбирают задания — они могут быть легкие и более сложные

Надежда Зюхина ИА REGNUM Катапульта

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Надежда Зюхина ИА REGNUM Робо-футбол

Надежда Зюхина ИА REGNUM В ожидании результатов

Надежда Зюхина ИА REGNUM Строительство замка

Для родителей также были организованы образовательные лекции от специалистов в области образования. Кроме того, родители могли получить статистику успехов ребёнка на турнире и рекомендации экспертов.

Надежда Зюхина ИА REGNUM Печенье и чай на перекус

Надежда Зюхина ИА REGNUM Родители ждут детей с соревнований

Надежда Зюхина ИА REGNUM Марк Башмаков, математик, педагог, автор учебников и пособий для школьников, доктор физико-математических наук, профессор

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Лекцию для родителей читает Георгий Вольфсон — Преподаватель математики высшей категории

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Награждение участников

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Фото на память

Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Последние наставления от родителей

Маленькие участники игр смогли не только принять участие в олимпиаде, но и познакомиться, получить новые знания, и, возможно, обрести друзей. Участники школы фотостажировок PHINT посетили событие и показали лучшие моменты игр.

Надежда Зюхина ИА REGNUM Мыльная радость от мастерской добрых праздников

Надежда Зюхина ИА REGNUM Мастер-класс по морским узлам от Академии парусного спорта яхт-клуба

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Айгуль Надыргулова ИА REGNUM Мозговой штурм

Надежда Зюхина ИА REGNUM Призёры олимпиады