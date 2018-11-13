София, 15 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite.

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Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта.

Всего Болгария отправила ВСУ 100 машин. По словам Тагаева, в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих. Поставка обошлась в 95 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, урегулирование конфликта на Украине возможно лишь путём диалога и дипломатии, заявил 1 марта на дипломатическом форуме в Анталье президент Болгарии Румен Радев.

Решение властей Болгарии вручить ханский меч лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому стало «историческим позором», заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

Болгарским властям следует думать о национальных интересах, а не прислуживать «заокеанскому хозяину» вместе с Зеленским, считает Абажер.