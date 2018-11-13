Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием 13 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек, сообщает 13 ноября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Погибший в автокатастрофе

По данным ведомства, ДТП произошло на 1070-м километре трассы. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 ноября, в Ростовской области из-за снегопада парализована часть автодороги М-4 «Дон». На трассе работает снегоуборочная техника, движение регулируют госавтоиснпекторы.

Согласно прогнозу синоптиков, снег в области будет идти в течение дня 13 ноября. Сотрудники ГИБДД рекомендует жителям Ростовской области воздержаться от поездок на личном транспорте.

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