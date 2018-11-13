Париж, 13 ноября, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит отправится в Бельгию 19 ноября с двухдневным государственным визитом, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Брижит и Эмманюэль Макрон

Президент Франции встретится в понедельник утром, 19 ноября, с премьер-министром Бельгии Шарль Мишелем. Эммануэль Макрон и Шарль Мишель близки по большинству европейских вопросов. Издание отмечает, что Эммануэль Макрон хочет создать альянс в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Официальная церемония пройдет в королевском дворце. Эммануэль и Брижит Макрон приглашены на государственный ужин, устроенный королем и королевой Бельгии Филиппом и Матильдой.

Ожидается, что президент Франции также встретится с бельгийскими предпринимателями, а также культурными деятелями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на многие критические замечания и растущую непопулярность, президент Франции все же предупреждает: «Ни в коем случае я не изменю свою политику».

Подробности: Макрон: «Ни в коем случае я не изменю свою политику»