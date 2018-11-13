Москва, 13 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Пакет правительственных законопроектов о наделении Внешэкономбанк новыми полномочиями для реализации указа президента РФ Владимира Путина Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Mrduk Здание Внешэкономбанка

По предложению правительства РФ, Внешэкономбанк должен стать национальным институтом развития. Поэтому банк следует переименовать в госкорпорацию развития ВЭБ. РФ, чтобы новое название полностью отражало задачи, которые стоят перед такой организацией. Такие изменения необходимы для реализации майского указа президента РФ Владимира Путина, направленного на прорывное развитие страны до 2024 года.

В обязанности ВЭБ. РФ войдет организация работы институтов развития по вопросам социально-экономического развития РФ. Так, помимо кредитования наиболее важных с социальной точки зрения проектов, корпорация должна будет обеспечивать еще и полное их сопровождение.

Кроме того, правительство также увеличивается капитал ВЭБ.РФ. Так, в бюджет корпорации будет направлено 300 млрд рублей на инвестиции в проекты. Еще 600 млрд рублей ВЭБ. РФ будет получать в качестве субсидий для урегулирования внешних обязательств до 2024 года.