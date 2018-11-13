Москва, 13 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Российские специалисты разработали технологию, которая улучшит качество связи при передаче цифровой информации по радиоканалам КВ диапазона. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Настройка радиоприемника

Разработка принадлежит Калужскому научно-исследовательскому институту телемеханических устройств (АО «КНИИТМУ», входит в Росэлектронику). Применение созданной им технологии позволит усовершенствовать оборудование и станции телекодовой связи, которая используется в армии.

«Радиоканалы КВ диапазона являются наиболее сложными в помеховом отношении каналами связи. Разработка … позволяет существенно увеличить длину передаваемых сообщений — с 1000 бит до нескольких Мбит. При этом вероятность недоведения сообщений сократилась до 1%», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты института завершили подготовку рабочей конструкторской документации первого базового программно-аппаратного комплекса, созданного с использованием обновленной технологии. Комплекс получил сокращенное обозначение Р-098-БПАК. Опытный образец аппаратуры будет создан в институте в ближайшее время, затем пройдут его предварительные испытания.

В Росэлектронике пояснили, что разработанный комплекс относится к линейке устройств быстродействующей телекодовой аппаратуры связи Р-098, выпускаемой КНИИТМУ. Сегодня устройства этой серии эксплуатируются на самолетах, вертолетах, подводных лодках, в том числе поставляемых на экспорт.

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