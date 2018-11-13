Москва, 13 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. 13 ноября в Москве открывается Первый фестиваль московских театров кукол «Ярмарка». Инициатором и организатором детского форума выступил Московский театр кукол. Кроме него в смотре принимают участие Московский детский театр теней, театр кукол «Жар-птица», театр «Тень», Московский детский камерный театр кукол, Московский детский театр марионеток и Московский театр детской книги «Волшебная лампа». Профессиональные коллективы представят ребятам 14 постановок, среди которых уже ставшие популярными «Плих и Плюх», «Ваня Датский», «Серебряное копытце» и другие. На восьми столичных площадках будут показаны спектакли самых разных жанров: и перчаточные, и марионетки, и тени, а также с участием актеров. Фестиваль продлится до 18 ноября.