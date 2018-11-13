Минск, 13 ноября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. «Акция «Бессмертный полк» — это народная дань памяти тем, кто победил в Великой Отечественной войне. Само название акции отсылает к тому, что Победа была одна на всех, оно не привязано к какой-то конкретной стране. Попытки создать национальные акции памяти грешат тем, что они, как бы не заявляли о всеобщности Победы, всё равно замыкаются в нынешних государственных границах. Да и не являются они, в отличие от «Бессмертного полка», сугубо народными инициативами», — заявил 12 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Александр Гронский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

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По мнению эксперта, отказ белорусских чиновников в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк», их нежелание консультировать членов инициативной группы «говорят лишь о том, что продолжается локализация общей Победы». Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН отметил также, что это «обычно сопровождается «перетягиванием одеяла», выяснением, кто за кого в окопах гнил, и кто внёс больший вклад в Победу».

Напомним, акция «Бессмертный полк» проводится на протяжении многих лет в разных городах Белоруссии. В 2018 году накануне 9 мая власти Белоруссии создали препятствия при проведении шествия «Бессмертного полка» в городе-герое Минске. Также отмечены инциденты борьбы с народной символикой Дня Победы — Георгиевской ленточкой и попытки чиновничьей «идеологической вертикали» Белоруссии скопировать оригинальные черты народной акции.