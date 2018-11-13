Лондон, 13 ноября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении карьеры. Об этом 13 ноября сообщает BBC.

Владимир Майоров Джо Коул

Последние два года Коул играл в составе американского клуба «Тампа-Бэй Раудис». Также он выступал за «Ливерпуль», «Лилль», «Астон Виллу» и «Ковентри Сити».

Но больше всего Коул запомнился по игре за «Челси», в котором он выступал с 2003 по 2010 год. В составе лондонского клуба он стал трёхкратным чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок Англии, два раза — Кубок футбольной лиги, а также Суперкубок Англии.

В составе сборной Англии Коул принимал участие в трёх подряд чемпионатах мира: 2002, 2006 и 2010 годов, а также в чемпионате Европы 2004 года.

Читайте также: Экс-капитан «Челси» Джон Терри объявил о завершении карьеры