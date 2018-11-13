Калининград, 13 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Центральным темой в дискуссии, которая прошла на Калининской АЭС в рамках заседания информационно-технологического экспертного совета (ИТЭС) госкорпорации «Росатом», стало создание «цифрового двойника» предприятия. Об этом 13 ноября сообщает Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

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Отмечается, что встреча была посвящена разработке единой цифровой стратегии, а также внедрению и развитию информационных технологий в ключевых направлениях деятельности атомной отрасли.

Выступивший на ней глава совета директор Департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов сообщил, что создание «цифрового двойника» позволит полностью повторить характеристики реального оборудования, на котором можно менять режимы, прогнозировать изменения состояния и прочее.

«Такая технология повысит безопасность атомной станции и даст возможность управлять всеми этапами ее жизненного цикла от проектирования до вывода из эксплуатации», — сказал он.

В свою очередь, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что Калининская АЭС была выбрана для проведения совещания не случайно, поскольку в непосредственной близости к станции расположен крупнейший в России Центр обработки данных (ЦОД). И в настоящее время он занимает центральное место с точки зрения перспектив развития инфраструктуры предприятий и программы цифровизации.

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