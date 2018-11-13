Сингапур, 13 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Страны Юго-Восточной Азии требуют, чтобы военные Мьянмы понесли наказание за геноцид мусульманского населения рохинджа, сообщает Deutsche Welle.

Foreign and Commonwealth Office Рохинджа

Согласно проекту текста, подготовленному к окончательной декларации саммита АСЕАН в Сингапуре, все виновные в зверствах должны быть наказаны.

«Мы обращаемся к независимой комиссии по установлению фактов, созданной правительством Мьянмы для проведения расследования о нарушении прав человека, с требованием призвать виновных к ответственности», — говорится в проекте текста итоговой декларации саммита АСЕАН.

Сообщается, что проект текста, просочившийся в СМИ, может измениться.

Лидер Мьянмы Аунг Сан Су Чжи планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Малайзии Махатиром Мохамадом. Ранее последний заявил, что «мы больше его не поддерживаем Мьянму».

Напомним, в августе 2018 года ООН опубликовал подробный отчет о массовых убийствах и изнасилованиях, проведенными военными Мьянмы против населения рохинджа. ООН требует, чтобы военный командир и пять других генералов были доставлены в международный суд за предполагаемые военные преступления.

Подробности: ООН: в Мьянме продолжается геноцид рохинджа