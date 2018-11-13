Москва, 13 ноября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. На озеленение Москвы в ближайшие три года планируется потратить 9,8 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по экологической политике 13 ноября заявила начальник управления экономики и финансов департамента природопользования и охраны окружающей среды Нина Жалнина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, на реализацию программы «Наше дерево» в 2019—2021 годах планируют тратить по 975 млн рублей ежегодно, высаживая порядка 30 тыс. деревьев год.

«Суть — обеспечить каждого новорожденного москвича сертификатом на высадку нового дерева, а также обеспечить личное участие родителя в программе», — подчеркнула Жалнина.

Она также сообщила, что на 2019 и плановый период 2020—2021 годов расходы на программу «Миллион деревьев» предусмотрены в размере 965 млн рублей ежегодно. Согласно проекту бюджета, запланировано высаживать свыше 27 тыс. деревьев ежегодно.

Как, в свою очередь, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), от москвичей поступило много обращений по высадке зелёных насаждений вследствие их нехватки после урагана 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года на экологическую программу Москвы планируются выделить более 200 млрд рублей.