Брюссель, 13 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. У Вашингтона есть «много инструментов», чтобы остановить проект газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд, выступая в Брюсселе.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

Речь идет о геополитическом проекте, который сделает Европу уязвимой. США в таком случае тоже станут уязвимы, отметил дипломат, рассказав о риске остаться зимой без газа из-за кризиса.

Странам ЕС стоит понять эту логику, в противном случае президент США Дональд Трамп найдет способы заморозить проект газопровода. В распоряжении Вашингтона есть «множество инструментов» для этого, сказал Сондленд и добавил, что не намерен их перечислять.

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Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран, включая Украину и США, выступают против проекта «Северный поток — 2», который предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России в Германию через Балтийское море.

Так, 13 ноября министр энергетики США Рик Перри напомнил о критическом отношении Вашингтона к проекту и заявил, что Киев получит поддержку американской стороны. Вашингтон готов поддерживать своих союзников собственными запасами доступной энергии, подчеркнул он.