Москва, 13 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Дорожным службам разрешено обновлять дорожное покрытие при минусовых температурах и незначительных осадках. Об этом говорится в методических рекомендациях Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Barksdale.af.mil Зима. Асфальтоукладчик

В рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях говорится о том, что производить укладку асфальта можно при температуре воздухе от +5 °С до — 10 °C и в условиях небольшого дождя или снега. В ведомстве отметили, что документ рекомендательного характера разработан с целью увеличения продолжительности строительного сезона автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Счетной палате уведомили, что средства, выделенные субъектам РФ на ремонт дорог, осваиваются на низком уровне. По данным на 1 августа 2018 года, израсходовано 9,4 млрд рублей, что составляет лишь 30% от выделенных средств.

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