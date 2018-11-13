Пермь, 13 ноября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечена тенденция увеличения числа бездомных кошек и собак и рост числа людей, которые пострадали от нападений животных. Тревожная ситуация заставила краевую власть задуматься над решением проблемы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в закосбрании региона, на рассмотрение депутатского корпуса внесён законопроект, в котором речь об увеличении финансирования на выполнение муниципальными образованиями полномочий по защите населения от безнадзорных животных.

Цитата из м/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна». Реж. Даррел Руни, Жанин Роуссел. 2001. США Злая собака

Инициатива по внесению изменений в закон «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» поступила от губернатора. Документ предлагает внести изменения в расчёт субвенций из краевого бюджета для муниципальных образований.

Планируется, что на исполнение закона о безнадзорных животных из краевого бюджета ежегодно будет выделяться 36 млн 977,2 тыс. рублей. Если сейчас финансируется 90 городских и сельских администраций края, то с вступлением в силу поправок категория получателей субвенций расшириться вдвое — до 180.

Стоит отметить, в 2015 году в Прикамье числилось 2581 безнадзорное животное, в 2018 году — уже 5763. Число бездомных и потенциально опасных собак и кошек выросло в три раза. В третьем квартале 2018 годажертвами нападений собак стали 4439 человек.

При такой тенденции объёмы выделяемых из краевого бюджета средств недостаточны. Из-за нехватки бюджетного финансирования регион испытывает дефицит приютов, где животные могли бы содержаться, проходить регистрацию, учёт, осмотр и лечение.