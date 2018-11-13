Москва, 13 ноября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Устойчивый снежный покров появится в Москве не раньше последних чисел ноября, заявила 13 ноября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия Снегопад в Москве

«Если следовать климату, то, как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Читайте также: Названы самые морозные дни текущей недели в Москве

По ее словам, снега, который должен выпасть в предстоящие выходные, будет недостаточно, чтобы он покрыл тротуары.

Напомним, на Москву, по оценкам синоптиков, уже надвигаются арктические морозы. Метеорологическая зима в регионе наступит 19 ноября, когда среднесуточная температура установится ниже 0 °C, а выпавший снег перестанет таять.

А также: В Москве 13 ноября будет морозно и ветрено